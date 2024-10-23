Щоденне вживання яєць може запобігти збільшенню ваги та знизити ризик деменції.

Через напружене життя багато хто з нас шукає страви, які є смачними, доступними та поживними. Звичайне яйце пропонує набагато більше, ніж просто смачний початок дня. Про це йдеться у матеріалі Express.

Дієтологиня Джульєтт Келлоу каже, що яйця позитивно впливають на ваше здоров’я - зокрема, підвищують споживання вітамінів і запобігають набору ваги, проблемам з кістками та деменції.

Так, два яйця середнього розміру забезпечують чверть нашої щоденної потреби в білку та містять вітаміни A і D, вітаміни групи B, фосфор, селен і йод:

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"На цьому харчові переваги не закінчуються. Яйця також можуть допомогти прискорити засвоєння корисних для здоров’я антиоксидантів з овочів. ... Додавання яєць до салату збільшує засвоєння лютеїну та зеаксантину до п’яти разів, а бета-каротину та лікопіну – до восьми разів".

Також дієтологиня зазначає, що яйця містять поживні речовини, які приносять користь нашому зору, включно з вітаміном А, необхідним для гарного зору при слабкому освітленні. Вони також містять лютеїн і зеаксантин, антиоксиданти, які знижують ризик катаракти та гострої макулярної дегенерації, які можуть спричинити сліпоту.

Крім того, яйця є гарною "їжею" для мозку: вони багаті холіном - поживною речовиною, необхідною для нейромедіатора в мозку, який має вирішальне значення для пам’яті та когнітивних функцій.

Дослідження показали, що підвищене споживання холіну уповільнює когнітивне зниження, яке відбувається природним чином, коли ми старіємо, і може допомогти знизити ризик деменції та хвороби Альцгеймера. Крім того, яйця містять багато вітамінів групи В, які підтримують психічне благополуччя та когнітивні функції.

Водночас зазначається, що вживання яєць може запобігти збільшенню ваги. Так, середнє яйце містить лише 66 ккал. При цьому ці калорії природно наповнені купою поживних речовин. Тож яйця можуть допомогти нам контролювати нашу вагу, покращуючи відчуття ситості.

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