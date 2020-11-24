Французи наразі можуть покидати дім тільки за крайніх потреб.

Поліція у Бретані (Франція) оштрафувала місцевого мешканця, який вийшов з дому, щоб «набити пику хлопцю».

Про це повідомляє CNN.

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Нетверезий 39-річний порушник, помітивши патруль поліції на вулиці, сховався за автомобіль. Проте правоохоронці побачили чоловіка і стали вимагати пояснень.

У зв’язку з посиленням карантину у Франції з жовтня дозволяється покидати будинок тільки в окремих випадках: виходу на роботу, в аптеки, задля купівлі товарів першої необхідності або зайняття фізичними вправами.

У поясненнях копам француз написав: «Я пішов розбити пику хлопцю. Це моє виправдання і воно хороше». Копи, крім того, знайшли у нього складний ніж. У відділку з’ясувалося, що затриманого спіймали за менш як кілометр від дому.

Чоловіка оштрафували на 135 євро за порушення режиму ізоляції й ще на 150 євро за перебування у громадському місці в стані алкогольного сп’яніння.

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Автор: Яна Ставська