Вчені перетворили списані смартфони на дешевий та ефективний дата-центр

Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго спільно з Google розробили спосіб повторного використання старих смартфонів Pixel, перетворивши їх на недорогі обчислювальні кластери.

Група науковців із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (UCSD) за підтримки Google запропонувала новий підхід до утилізації старих смартфонів. Замість того щоб відправляти пристрої на переробку або зберігати їх без використання, дослідники перетворили їх на обчислювальні платформи, здатні виконувати завдання невеликих дата-центрів.

У Google Research зазначають, що значна частина вуглецевого сліду електроніки пов’язана саме з її виробництвом. Через регулярну заміну смартфонів користувачами мобільні пристрої залишаються одним із головних джерел електронних відходів у світі. Саме тому дослідники вирішили знайти для них нове практичне застосування.

Під час роботи команда виявила, що навіть смартфони трирічної давності демонструють високу продуктивність в однопотокових завданнях. За окремими показниками вони можуть конкурувати з сучасними серверними системами, які використовуються у великих дата-центрах. Хоча загальна потужність серверів залишається значно вищою, продуктивність одного ядра старих смартфонів виявилася достатньою для низки обчислювальних завдань.

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Для створення нової платформи з телефонів демонтували всі непотрібні компоненти, включаючи дисплеї, акумулятори, камери, динаміки та корпуси. Основним елементом залишилася материнська плата із системою-на-чипі (SoC). Крім того, замість Android на пристрої встановили спеціалізовану версію Linux, яка використовується в дата-центрах і дозволяє запускати програмне забезпечення для керування обчислювальними ресурсами.

За результатами тестування кластер із 25–50 старих смартфонів забезпечував продуктивність, порівнянну з одним серверним процесором класу dual-socket. Дослідники також встановили, що група з 20 телефонів здатна підтримувати роботу навчального застосунку для аудиторії з понад 75 студентів.

Університет планує використати близько 2 тисяч смартфонів для створення локального дата-центру, який одночасно обслуговуватиме приблизно сотню навчальних курсів. Такий підхід дає змогу запускати сервіси локально без необхідності орендувати хмарні ресурси, що дозволяє суттєво скоротити витрати.

Дослідники наголошують, що навряд чи великі технологічні компанії або оператори масштабних дата-центрів перейдуть на подібні рішення. Проте така модель може бути корисною для університетів, навчальних закладів та невеликих організацій, які не мають можливості інвестувати значні кошти у сучасне серверне обладнання.

Це не перший випадок, коли науковці шукають нове застосування старим смартфонам. Раніше інші дослідницькі групи вже використовували списані телефони як мініатюрні дата-центри та навіть для моніторингу підводного середовища. Незважаючи на свій вік, мобільні процесори все ще залишаються достатньо продуктивними для багатьох повсякденних завдань.

Команда UCSD планує запустити повноцінну систему до кінця року та оцінити, наскільки споживчі компоненти здатні витримувати тривалу роботу в умовах, наближених до дата-центрів.

Що потрібно знати про свій смартфон

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