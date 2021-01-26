Фахівці застерігають: використання засобу не за призначенням може призвести до негативних наслідків.

Користувач TikTok Джеррі Мол показав на відео, як він збільшив губи за допомогою крему для посилення ерекції, і викликав суперечки в мережі.

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"Не буду брехати, мені сподобався ефект", - заявив він на відео.

Публікація стала вірусною і набрала понад три мільйони переглядів.

Реакція мережі

Думки користувачів про сумнівну процедуру розділилися в коментарях, багато хто не повірив хлопцеві:

"Я вже замовляю цей крем",

"Вау, ти ніби зробив ін'єкції, крутий спосіб",

"Мені здається, що ти просто зробив ін'єкції в губи та після цього зняв нам кінцівку",

"Таке відчуття, що ти збільшив губи у косметолога та обманюєш нас",

"Це взагалі безпечно?".

Думка фахівця

Доктор Росс Перрі застеріг від нанесення крему для посилення ерекції на губи. За його словами, використання засобу не за призначенням може призвести до негативних наслідків, наприклад, алергічної реакції, пухирів, головних болів і проблем з серцем.

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Автор: УНІАН