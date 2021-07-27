"Київводоканал" переконує в гарантованій "якості й безпеці для здоров'я" своєї води.

У "Київводоканалі" закликали мешканців столиці відмовитися від бутельованої води й споживати рідину з-під крана.

Про це йдеться в дописі комунального підприємства, опублікованому на сторінці в Facebook.

Зокрема, підприємство навело кілька фактів на користь того, чому вода з-під крана нібито краще за бутельовану.

Так, "Київводоканал" переконує в гарантованій "якості й безпеці для здоров'я" своєї води.

"Вода, що, подається "Київводоканалом", проходить усі необхідні стадії очищення та знезараження, за її якістю постійно слідкують наші фахівці як в процесі водопідготовки, так і у контрольних точках міської мережі. Якість водопровідної води відповідає чинним ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Дешева бутильована вода або та, що продається на розлив, часто не очищується належним чином, а виробники не дотримуються необхідних стандартів її виготовлення та не мають відповідних дозвільних документів", - стверджують у "Київводоканалі".

Також киян запевняють, що вода з-під крана має природній склад мінералів необхідний для організму людини.

"А бутильована вода, що є в продажу, у багатьох випадках майже не містить природних солей кальцію й магнію, а це небезпечно. Систематичне вживання виключно дистильованої або близької до неї води може призвести до низки захворювань, пов'язаних із порушенням водно-сольового балансу організму", - кажуть на підприємстві.

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Ще одним аргументом на свою користь "Київводоканал" назвав "економію грошей, сил і часу".

"Якісна бутильована вода коштує недешево, до того ж її запаси потрібно постійно поповнювати. Вода, яку ми подаємо у домівки киян, відповідає Державним санітарним нормам і є цілком безпечною. Крім того, 40% води у місті вже знезаражується без участі хлору, тому така вода ще більш якісна, смачна і не має сторонніх запахів. І вже зовсім скоро нові технології поширяться і на решту 60% води", - стверджують у "Київводоканалі".

Однак, у коментарях до цього допису споживачі розкритикували якість рідини, що фактично ллється з кранів у їхніх домівках. Вони нарікають на іржу, жовтий колір, пісок, а також надмірну жорсткість води.

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Автор: Олександр Топчій