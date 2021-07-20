Вчинок жінка підтримали не всі її сусіди.

Київська пенсіонерка, яка розпиляла дворову лав, щоб уникнути шуму під вікнами будинку, розповіла про мотиви свого вчинку.

Про це вона повідала в коментарі журналістам каналу СТБ.

Жінка зізнається, що втомилася від вечірніх посиденьок компаній, які поводяться шумно, а на зауваження - огризаються. Проблему визнають і інші мешканці під'їзду, але подібні методи її вирішення підтримують не всі.

"Я їй кажу: жінка, що ви робите? - Я пилю! - Навіщо? - Щоб вночі тут не збиралися", - розповідає одна з сусідок.

З проблемою вечірнього шуму боротьба ведеться близько двох років. Жінка, яка розпиляла лавку, каже, що поліція на виклики не реагує і не приїжджає. Вона зізнається: у відповідь на нецензурщину від місцевих хуліганів готова "дати їм по башці", але матюками їм не відповідає.

Реагуючи на заклики в соцмережах притягнути її до відповідальності за пошкоджене майно, жінка каже: "Зараз же. Бабуся розбіглася [платити]".

Один з мешканців під'їзду, до якого вечорами приходять друзі, зізнається, що саме вони є джерелом шуму. З жінкою не сперечається і каже, що не кричати вечорами у нього виходить не завжди - всьому виною алкоголь, який він вживає часто. З журналістом спілкується також будучи нетверезим, в чому сам зізнається.

Співробітники ЖЕКу вчинком жінки незадоволені й обурюються, що тепер лавку доведеться демонтувати. Комунальники написали на неї заяву до поліції.

Подробиці дізнавайтеся з сюжету нижче (починаючи з 26-ї хвилини)

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Автор: Юрій Годован