Однак начальник так і не випив чай зі слиною, тому не заразився.

У Туреччині співробітник автосалону купив слину у хворого на коронавірус і підливав її начальнику в чай.

Читайте такожУ Туреччині поліцейських відсторонили від служби через селфі з спійманим серійним вбивцеюЗа словами власника салону Ібрагіма Унверді, про це йому розповіли інші працівники. Зловмисник, який працював у салоні більше трьох років, нібито купив у зараженого пухирець слини за $70 (1930 грн), повідомляє LADbible.

Однак Унверді так і не випив чай зі слиною, тому не заразився. Власник автосалону сказав: "Я вперше чую про таку техніку вбивства".

Після цього співробітник, у якого "провалився" цей план, почав погрожувати босу, що застрелить його. Зазначається, що він став надсилати повідомлення, в одному з яких говорилося: "Я не зміг вбити тебе вірусом. Наступного разу я вистрілю тобі в голову".

У результаті власник салону звернувся в поліцію, а працівника затримали. Чоловіку пред'явили звинувачення в замаху на вбивство начальника.

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Автор: УНІАН