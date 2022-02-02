Грибний піці "Ліга печериць" - бути.

В УЄФА назвали надмірно старанною роботою рішення представників їхньої організації звернутися до суду через назву піци в німецькій піцерії.

Про це йдеться в заяві УЄФА, яку цитує журналіст Мартін Зіглер на свій сторінці в Twitter.

"Очевидно, що деякі люди роздувають з цього трагедію. Схоже, це випадок надмірно старанної роботи агента з товарних знаків, який діє поспішно. Ліга чемпіонів може щасливо існувати поруч з цією піцою, яка чудово звучить", - йдеться в повідомленні.

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Йдеться про позов до невеликої піцерії в Німеччині під назвою Pizza Wolke. Їхня грибна піца отримала назву "Ліга печериць" (Champignons League), що співзвучно з назвою турніру, що проводиться під егідою УЄФА — Ліга чемпіонів (Champions League).

Юристи Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) звернулися до представників піцерії після того, як ті подали заявку на реєстрацію товарного знака. Піцерії пригрозили позовом у разі, якщо до 28 січня піцу з назвою "Ліга печериць" не перестануть продавати. Фото звернення піцерія поділилася в соцмережах.

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