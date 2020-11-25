Діду Морозу в новорічній інсталяції загадали" свободу", однак нетипове бажання незабаром вирізали.

Білоруський Центральний універмаг зганьбився зі святковою інсталяцією у вітрині, на якій видно, що хтось загадав на Новий рік «свободу». Однак незабаром список відредагували, і прибрали бажання бути вільним.

Про це повідомляє Tut.by.

"В одній з вітрин ЦУМу - ось такий сюжет з листами, Дідом Морозом і ельфом, який обіймає подарунок. Зі столу звисає список. Після публікації читачі помітили в списку бажань слова «книги», «телевізор», «дім», «катер», ще там були «машина» і» свобода»", - йдеться в повідомленні.

До речі багато хто побачив там словосполучення "Машина свобода", тобто свобода опозиціонерці Марії Колесниковій, яку заарештували 7 вересня, і зараз вона виступає підозрюваною у справі про "публічні заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці".

А 24 листопада список вже виглядав укороченим. Помітно, що лист обрізаний і склеєний заново, а в списку бажань вже немає слова «свобода».

Вибори і протести в Білорусі: хронологія подій

9 серпня в Білорусі відбулись президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів та запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулась таємна інавгурація Лукашенка.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко