Джеффрі Тубін 27 років пропрацював у виданні.

60-річного журналіста Джеффрі Тубіна звільнили з американського журналу The New Yorker після інциденту з мастурбацією перед колегами.

Читайте такожСтежив за сусідкою: футболіста французького клубу заарештували за мастурбаціюПро звільнення журналіст написав у Twitter.

«The New Yorker звільнив мене сьогодні після 27 років роботи. Я завжди буду любити журнал, буду сумувати за своїми колегами і буду з нетерпінням чекати на їхні матеріали», - зазначив він.

Як повідомляє BBC News, компанія-засновник журналу Conde Nast написала співробітникам, що серйозно ставиться до питань поведінки на робочому місці та прагне створити середовище, в якому кожен дотримується стандартів поведінки.

Подробиці інциденту

Інцидент стався 15 жовтня під час «симуляції президентських виборів» в Zoom за участю співробітників The New Yorker, радіо WNYC та інших відомих в Нью-Йорку діячів.

Тубін в цій симуляції представляв судову систему. За його словами, він не знав, що камера і звук включені й колеги його бачать і чують.

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Автор: УНІАН