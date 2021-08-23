Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини конфлікту та вирішують питання щодо повідомлення обом фігурантам про підозру.

У місті Васильків (Київська область) чоловіки не поділили місце у цирку та влаштували стрілянину.

Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook.

Сварка між чоловіками сталася у неділю, 22 серпня, близько 19:30 через нестачу посадочних місць під час вистави пересувного цирку.

"В результаті конфлікту один із чоловіків схопив пістолет для відстрілу гумових куль "Наган" та почав стріляти в іншого, який, в свою чергу, взяв з автівки пістолет ПМР, почав стріляти у відповідь та поранив опонента у стегно", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини конфлікту та вирішують питання щодо повідомлення обом фігурантам про підозру.

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Автор: Денис Прядко