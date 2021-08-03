Стрілянина сталася біля житлового багатоповерхового будинку. У місті введено план "Сирена".

Сьогодні в Малиновському районі Одеси зловмисник тяжко поранив чоловіка з вогнепальної зброї.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався у дворі багатоповерхівки на вулиці Малиновського.

"Невідомий вистрілив у чоловіка. Потерпілий, особа якого встановлена, отримав поранення і був госпіталізований. Правопорушник з місця пригоди зник на автомобілі Mercedes сріблястого кольору", - сказано у повідомленні.

Зараз на місці працюють поліцейські. Розглядається кілька версій злочину, вирішується питання про правову кваліфікацію. Для встановлення місця знаходження та затримання зловмисника в місті введено спеціальну поліцейську операцію "Сирена".

У поліції просять усіх, кому що-небудь відомо про обставини злочину або особу, яка його скоїла, повідомити в найближчий відділ поліції або по спецлінії "102".

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, стрілянина сталася на вулиці Малиновського, 53. Підозрюваний нібито іноземець, а потерпілий помер.

Пізніше прес-служба одеської поліції підтвердила смерть постраждалого від отриманого поранення.За фактом умисного вбивства розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-розшукові заходи.

За даними деяких інтернет-ресурсів, вбитий – фігурант кримінального провадження за статтею "вимагання".

Стрілянина на весіллі в Одесі

14 липня в селі Фонтанка Одеської області чоловік, що пересувався на автомобілі, влаштував стрілянину з автоматичної зброї біля ТРЦ "Рів'єра". Інший чоловік на іншому автомобілі в цей час влаштував дрифт на дорозі.

Також очевидці повідомили про постріли з розташованого недалеко ресторану "Море", де "відзначають весілля чеченці". На місце виїхала поліція, був введений план "Перехоплення". В результаті виявилося, що влаштував стрілянину біля ТРЦ 22-річний Кирило Крамаренко.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Весілля було у 24 – річного Магомеда Закарієва-відомого спортсмена.

За даними директора департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка, на весіллі було кілька людей з російським громадянством, яких планують видворити з України.

Автор: Лариса Козова