З невідомих причин в одному селі на Рівненщині з кранів потекла вода із запахом миючих засобів.

На Рівненщині з кранів мешканців селища Зарічне полилася біла вода з піною та бульбашками.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Люди дивувалися, фільмували й викладали відео до соцмереж, запитуючи: чому вода має сильний запах засобів для миття. Дехто у коментарях жартував, що треба швидко мити посуд і вмикати пралку, аби зекономити на порошку.

Люди припускають, що це водоканал випадково промив мережі не тією рідиною. Поки ж носять воду зі свердловин та криниць.

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Автор: УНІАН