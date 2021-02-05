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На Рівненщині з кранів мешканців селища Зарічне полилася біла вода з піною та бульбашками.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Люди дивувалися, фільмували й викладали відео до соцмереж, запитуючи: чому вода має сильний запах засобів для миття. Дехто у коментарях жартував, що треба швидко мити посуд і вмикати пралку, аби зекономити на порошку.
Люди припускають, що це водоканал випадково промив мережі не тією рідиною. Поки ж носять воду зі свердловин та криниць.
У селищі Рівненської області з кранів полилася біла мильна вода
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