П’яний чоловік незаконно проник у чужий будинок і просто заснув на ліжку.

На Тернопільщині п’яний чоловік незаконно проник у чужий будинок та заснув на ліжку.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, невідомого, котрий спав у його будинку, виявив житель села Яструбове Козівської громади. Чоловік одразу викликав поліцію.

Приїхавши на місце події, поліцейські встановили, що до чужого помешкання незаконно проник житель сусіднього села Городище, 1983 року народження. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник заснув на чужому ліжку.

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За даними поліції, чоловік уже раніше мав проблеми із законом через крадіжку скутера.

Відомості за фактом порушення недоторканності житла внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу).

Затриманому загрожує обмеженням волі на строк до трьох років.

Як писав УНІАН, курйозний випадок стався в Черницях Рівненської області. П'яний житель села викрав у сусіда вантажівку з картоплею та ганяв на ній по селу заради забави.

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Автор: Григорій Бондар