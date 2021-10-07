За словами чоловіка, він це зробив заради забави.

Курйозний випадок стався в Черницях Рівненської області. Житель села викрав у сусіда вантажівку з картоплею та ганяв на ній по селу заради забави.

Про це повідомили в прес-службу поліції області.

За даними правоохоронців, чоловік на автомобілі ГАЗ повернувся з поля, де завантажив машину картоплею. Загнати у двір вантажівку не вдалося через інше авто, тому її тимчасово залишили біля воріт.

Читайте такожНа Волині підлітку відірвало руку картоплекопалкою (відео)Поки водій організовував місце для вантажівки у дворі, його 35-річний сусід вкрав авто з картоплею. Він ганяв на ньому по селу приблизно півгодини, після чого врізався в картоплекопач. У поліції заявили, що таким чином чоловік розважався.

На місці інциденту горе-викрадача перевірили на наявність алкоголю в крові. Алкотестер показав 1,9 проміле. Знудженому чоловікові тепер загрожує до п'ять років позбавлення волі та штраф за п'яне ДТП.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові "відзначився майстер" – чоловік викрав автомобіль "ГАЗель", навантажений картоплею на суму 28 тисяч гривень. Зловмисник стверджував, що викрав авто, оскільки власниця машини не заплатила йому за ремонтні роботи.

Автор: Анастасія Горбачова