Рятувальники швидко прибули на виклик та вивільнили дитину з "пастки".

В селі Крутогорб Гайсинського району Вінницької області 12-річний хлопчик застряг у собачій норі.

Про це повідомляє прес-служба МВС на своїй сторінці у Telegram.

"Граючись на подвір’ї, малий вирішив "виміряти" глибину нори, яку вирив його собака та сам застряг у ній. Ніжки хлопчини були в такому положенні, що батьки просто боялися самостійно вивільняти його аби не завдати шкоди", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники швидко прибули на виклик та вивільнили дитину з "пастки". На щастя, хлопчик не травмувався.

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Автор: Денис Прядко