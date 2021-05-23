Під час інциденту на атракціоні перебувало 12 людей, половина з них - діти.

Сьогодні, 23 травня, у Луцьку парку імені Лесі Українки зупинилося колесо огляду, на якому перебуває 12 осіб, з них - 6 дітей.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба ДСНС України.

Як повідомляється, у рятувальній операції від ДСНС було залучено 14 осіб та 4 одиниці техніки.

"О 17:11 у місті Луцьк рятувальники завершили операцію з порятунку людей, які опинилися в пастці на оглядовому колесі, що зупинилося під час роботи", - повідомили рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Автор: Катерина Лиманська