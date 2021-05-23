На зламаному атракціоні застрягло 12 людей / фото ДСНС
Сьогодні, 23 травня, у Луцьку парку імені Лесі Українки зупинилося колесо огляду, на якому перебуває 12 осіб, з них - 6 дітей.
Про це у Facebook повідомляє прес-служба ДСНС України.
Як повідомляється, у рятувальній операції від ДСНС було залучено 14 осіб та 4 одиниці техніки.
"О 17:11 у місті Луцьк рятувальники завершили операцію з порятунку людей, які опинилися в пастці на оглядовому колесі, що зупинилося під час роботи", - повідомили рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Рятувальники зняли зі зламаного атракціону усіх пасажирів / фото ДСНС
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