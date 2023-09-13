Поховання вдалося знайти на території мезолітичної стоянки, яка існувала близько 9 тисяч років тому.

На сході Німеччини на вершині пагорба відкрили прадавню мезолітичну стоянку з могилою мага-шамана, яка була прихована від людського ока поблизу курортного міста Бад-Дюрренберг.

Відповідні розкопки провели дослідники з Управління охорони пам’яток і археології землі Саксонія-Ангальт. Першими це місце випадково знайшли природоохоронці під час дослідження місцевості, пише Newsweek.

Археологи датують цю гробницю 9 000 роками тому та вважають, що шаман міг належати до соціальної групи, яка в ті часи проживала на цих територіях.

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За словами волонтера Вольфганга Бернардта, за 5 років робіт вдалося витягти на поверхню землі понад 7 тисяч рідкісних матеріальних знахідок кам'яної доби. Окремі артефакти змогли зберегти аутентичний вигляд. Особливо сильно команду археологів вразив стан крем'яних знахідок.

"Вони надзвичайної якості", - вказав керівник проекту Йорг Оршидт.

За його словами, певні знахідки зі стоянки та могили шамана дозволяють висунути гіпотезу, що йдеться про одну соціальну групу, яка проживала 9 тисяч років назад в цьому поселенні. Воно розташовується на вершині пагорба на висоті понад 300 футів. Ймовірно, там проживала група мисливців-збирачів.

З вершини пагорба добре видно місце, де був похований шаман. Його могилу вдалося знайти у 1934 році під час риття котловану для водопроводу.

Зазначається, що це було спільне вертикальне поховання: жінка була розміщена "сидячи навпочіпки", притискаючи дитину до грудей. На момент смерті жінці-шаманці було близько 30-35 років, вважають археологи. Про те, що вона виконувала роль жриці в поселенні, свідчить її поховальний інвентар. Були знайдені такі артефакти, як головний убір з оленячих рогів та підвіски із зубами тварин.

Наразі археологи продовжують розкопки на території стоянки. Під час робіт було виявлено чимало кам’яних знарядь праці, залишки кісток і рогів, а також невеликі крем’яні вістря, відомі як мікроліти. Останні є типовими знахідками періоду мезоліту, кажуть дослідники.

"Завдяки цій стоянці ми можемо сформувати наше перше уявлення про життя людей в часи існування шаманів. Ми додали ще одну важливу частину головоломки для розуміння цієї епохи", - вважають археологи.

На їхню думку, ця стоянка виконувала функцію бази для полювання. Дослідження навколишніх територій може відкрити інші таємниці та знахідки суміжних поселень.

"Тоді люди все ще були дуже мобільними, і, ймовірно, в околицях все ще є численні, ще не відкриті людством мезолітичні стоянки", - підкреслив Оршидт.

До Ірландії прикута увага через поховання Санти

Нагадаємо, в Ірландії вабить туристів середньовічне містечко Ньютаун Джерпойнт, відоме гіпотезою про те, що там може бути похований Микола Мирлікійський. Він більше відомий, як Санта Клаус або Миколай Чудотворець.

Вважається, що під час хрестових походів нормандській паломники могли розграбувати його могилу в Мірі та поховати рештки біля місцевої церкви Джерпойнту - раніше ми показували світлини з виглядом цієї гробниці.

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