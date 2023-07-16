Справа вже дійшла до розгляду апеляції на рішення про страту.

В Італії влаштували суд над бурим ведмедем, який у квітні загриз 26-річного чоловіка в Альпах. Про це повідомляє агентство Reuters.

Італійський суд у п'ятницю призупинив дію рішення нижчої інстанції, яка призначила приспати ведмедя-вбивцю. Судді римського адміністративного суду, заявили, що ведмедя слід тримати в неволі з метою громадської безпеки, а постанова про відбракування була "непропорційною" і непотрібною.

Глава провінції Тренто, де стався інцидент, наполягав на знищенні ведмедя, в той час як групи з захисту прав тварин боролися за те, щоб його пощадили. Остаточне рішення по ведмедю очікується не раніше наступного засідання апеляційного суду в грудні.

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Відзначається, що гористий район навколо північного міста Тренто був заселений ведмедями в 1999 році в рамках програми ЄС з відновлення європейської природи. Однак після цього сталося кілька інцидентів з нападами ведмедів на людей.

За даними місцевих органів влади, у 2021 році в районі Тренто було близько 100 диких ведмедів, і з 2015 року їх кількість збільшується приблизно на 10% на рік. Губернатор Мауріціо Фугатті заявив, що оптимальна кількість становить близько 50, і що в його провінції зараз близько 70 "зайвих" ведмедів.

Інциденти з ведмедями - останні новини

Раніше УНІАН писав, що в лісах Рівненської області розгулює ведмідь-хуліган. Як з'ясувалося, звір зруйнував пасіку на території одного з виробничих господарських кооперативів. Оскільки ведмеді в Рівненській області не водяться, фахівці припускають, що тварина могла прийти туди з території Білорусі або втекти з нелегального звіринця.

А в Забайкальському краї Росії жителі селища Куанда об'їлися м'ясом ведмедя і загриміли в лікарню з отруєнням. По допомогу до лікарів зі скаргою на отруєння звернулися дев'ять осіб, серед них дитина.

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