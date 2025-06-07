Первинний амебний менінгоенцефаліт - надзвичайно рідкісне, але майже завжди смертельне захворювання.

У Техасі жінка померла внаслідок зараження naegleria fowleri - одноклітинним мікроорганізмом, відомим як амеба, що пожирає мозок.

Як повідомляється на сайті Центрів з контролю та профілактики захворювань у Сполучених Штатах Америки, у раніше здорової 71-річної жінки з'явилися лихоманка, головний біль і зміна психічного стану після того, як вона промивала ніс некип'яченою водою з фургона:

"У пацієнтки розвинулися судоми, вона померла через вісім днів після появи симптомів. Лабораторні дослідження в Центрі контролю та профілактики захворювань підтвердили наявність N. fowleri у її спинномозковій рідині".

Згідно з епідеміологічним розслідуванням Департаменту охорони здоров'я штату, жінка не мала рекреаційного контакту з прісною водою, однак протягом чотирьох днів промивала ніс некип'яченою водою з крану питної води в будинку на колесах.

Відео дня

Можливими джерелами зараження можуть бути бак з питною водою, заповнений ще до придбання фургона, або міська водопровідна система, яка була підключена до системи шлангом і фільтром.

Амеба, що пожирає мозок

Згідно з повідомленням на сайті Центрів з контролю та профілактики захворювань, naegleria fowleri мешкає в ґрунті та теплих прісноводних озерах, річках, ставках і гарячих джерелах по всьому світу.

У дуже рідкісних випадках її можна знайти у погано доглянутих басейнах, рекреаційних місцях та водопровідній воді.

Якщо заражена вода потрапляє через ніс до мозку, то може викликати інфекцію під назвою первинний амебний менінгоенцефаліт (ПАМ). Майже всі хворі помирають.

У період з 1962 по 2023 рік у Сполучених Штатах Америки зареєстрували 164 випадки цього захворювання. Вижили лише четверо людей.

Восени 2023 року повідомлялося, що ця хвороба забрала життя маленького хлопчика з Арканзасу. Дитина могла заразитися на водному атракціоні.

Вас також можуть зацікавити новини: