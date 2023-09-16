Naegleria fowleri - амеба, яка живе в ґрунті та теплих прісноводних озерах, річках, ставках і гарячих джерелах.

Малюк з Арканзасу (США) помер від рідкісної інфекції Naegleria fowleri - амеби, що поїдає мозок, руйнуючи його тканини, викликаючи набряк і, зазвичай, смерть. Він, імовірно, заразився нею на "поливалці" (водний атракціон, - УНІАН) в заміському клубі.

Naegleria fowleri - амеба, яка живе в ґрунті та теплих прісноводних озерах, річках, ставках і гарячих джерелах. За даними Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), у рідкісних випадках люди заразилися Naegleria fowleri з води для відпочинку, в якій було недостатньо хлору, наприклад, у басейнах, на плавальних майданчиках або в парках для серфінгу.

Зараження Naegleria fowleri зустрічається рідко. За даними CDC, у США заражаються лише близько трьох людей на рік, але це зазвичай закінчується летальним результатом.

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У випадку з Арканзасом 4 вересня 16-місячний хлопчик помер, провівши кілька днів у лікарні, розповів CNN коронер округу Пуласкі Джерон Гоббс.

Департамент охорони здоров'я штату провів перевірку і встановив, що жертва, імовірно, заразилася на майданчику для водних розваг заміського клубу Літл-Рока.

У Департаменті розповіли, що кілька зразків з басейну і "поливалок" були відправлені в Центр з контролю і профілактиці захворювань для оцінки. У CDC виявили, що в одному зразку з "поливалок" була життєздатна Naegleria fowleri.

За словами чиновників, заміський клуб Літл-Рок добровільно закрив свій басейн і водний майданчик, і постійного ризику для населення немає.

Останній випадок Naegleria fowleri в Арканзасі стався в 2013 році, повідомив департамент охорони здоров'я штату.

За даними CDC, у 2021 році трирічна дитина померла від інфекції головного мозку, спричиненої Naegleria fowleri, провівши час у "поливалці". У цьому випадку представники охорони здоров'я Техасу виявили, що вода в бризговику "рециркулювалася і не була належним чином продезінфікована".

Що потрібно знати про Naegleria fowleri

За даними Центру контролю та профілактики захворювань (CDC), цей тип амеби потрапляє в організм через ніс, найчастіше, коли люди плавають, пірнають або занурюють голову в прісноводних водоймах.

Проникаючи в головний мозок амеба руйнує його тканини і викликає майже завжди смертельну інфекцію, що називається первинним амебним менінгоенцефалітом (ПАМ). Інфекція Naegleria fowleri не може передаватися від людини до людини.

За даними Центру контролю та профілактики захворювань, симптоми ПАМ зазвичай з'являються через п'ять днів після зараження, але можуть початися від одного до 12 днів.

Серед симптомів - головний біль, лихоманка, нудота або блювота. Більш пізні можуть включати сплутаність свідомості, ригідність потиличних м'язів, неуважність до навколишнього середовища і людей, судоми, галюцинації і кому.

Як тільки хвороба починається, вона швидко прогресує, зазвичай викликаючи смерть протягом приблизно п'яти днів.

У CDC стверджують, що кращий спосіб запобігти зараженню при купанні в прісній воді - не допускати потрапляння води в ніс. Також пропонується уникати збовтування осаду на дні прісної водойми, де з більшою ймовірністю мешкають амеби.

Інші випадки зараження амебою Naegleria fowleri

Як повідомляв УНІАН, у 2021 році в штаті Каліфорнія (США) від цієї інфекції помер 7-річний хлопчик, який підхопив її під час купання в озері міста Техейма.

А на початку цього року у Флориді від амеби Naegleria fowleri помер чоловік. Медики припускали, що він підхопив її після промивання носа водопровідною водою. Однак у місцевому департаменті охорони здоров'я зазначили, що люди не можуть заразитися через питну воду з-під крана. Однак там рекомендували людям використовувати дистильовану або стерильну воду для промивання пазух. А водопровідну воду слід кип'ятити не менше однієї хвилини і охолоджувати перед полосканням носа.

У 2022 році Центр контролю та профілактики захворювань Південної Кореї (KDCA) оголосив, що в країні вперше зафіксовано випадок амебного менінгоенцефаліту. Наявність амеби Фоулера підтвердили у померлої людини, яка захворіла за кордоном.

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