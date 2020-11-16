Дворічну пташку з Бельгії продали за нечувані 1,6 мільйона євро. Таким чином вона стала найдорожчим у світі голубом.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, самицю на ім’я Нью Кім придбав неназваний китаєць. Початкова вартість була лише 200 євро. Однак ціна вибухнула через високу конкуренцію серед покупців.
Як відомо, бельгійці – це найкращі голуб’ятники світу, а в Китаї пташині перегони є прибутковим бізнесом.
Голубів довго тримають в одній клітці, потім відвозять на значну відстань, роблять ставки і чекають, яка з пташок першою повернеться назад.
Попереднім найдорожчим голубом був бельгійський Армандо, якого торік продали за 1,25 млн євро. Його теж купив китаєць.
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