Тварини використовують цей природний суперклей, щоб відлякати "як хижаків, так і надто зацікавлених вчених".

Клей допомагає жабам вижити у складних ситуаціях. Про це The New York Times розповів біолог Брюссельського університету Вріє Кім Роелантс.

Він пригадав, як у 2016 році під час походу через перуанські джунглі зловив деревну жабу. Коли велике земноводне звивалося, слиз, яке воно залишало на руках, перетворювався на клей.

"Мої пальці просто прилипли один до одного. До того, як я це усвідомив, обидві мої руки, мій ліхтарик, усе застрягло", - розповів вчений. Відео дня

Зазначається, що подібні липкі виділення зустрічаються в інших жаб, а також у саламандр. Тварини використовують цей природний суперклей, щоб відлякати "як хижаків, так і надто зацікавлених вчених".

"Механізм цього швидкого адгезиву, включаючи те, як він еволюціонував у неспоріднених амфібій, був загадкою. ... Білки, схожі на локшину, знайдені в генеалогічному дереві амфібій, були адаптовані низкою видів для виготовлення власного швидкодіючого клею", - йдеться у статті.

При цьому багато амфібій виробляють шар слизу на шкірі. Це зберігає їх вологість і допомагає їм дихати. Але такі отрути не завжди діють швидко, що призводить до сумних результатів для атакуваної амфібії. Однак клей для амфібій спрацьовує майже миттєво. Стрес від укусу спричиняє виділення в’язкої рідини, яка швидко твердне.

"Коли амфібія застрягає в пащі хижака, наприклад змії, ця змія в біді. У якийсь момент ви побачите, як змія вирішить, що це нікуди не приведе, здасться і почне намагатися позбутися жаби", - каже Роелантс.

За його словами, білок, про який йде мова, також повний липких цукрів. Додайте другий білок, який активно зв’язує перші білки разом, і ви отримаєте в’язкий, чутливий до тиску слиз, "який, по суті, є клеєм".

"Цей клей є прекрасним прикладом того, як можуть розвиватися еволюційні інновації", - резюмував науковець.

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