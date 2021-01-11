В іспанському Мадриді на продаж виставили "найстрашнішу у світі квартиру", як прозвали її користувачі соцмереж.
Про це повідомляє Noticia.ru.
При цьому за апартаменти просять 105 тисяч євро.
Квартира знаходиться в районі Абрантес. В оголошенні говориться, що вона вміщує чотири спальні, повністю обладнану ванну кімнату, вітальню з терасою і кухню з підсобним приміщенням. Поруч з будинком є автобусна зупинка і метро.
Однак, на думку користувачів мережі, апартаментам терміново потрібен капітальний ремонт. На фотографіях видно, що кухня та інші кімнати квартири майже повністю чорні від бруду.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Офіс у формі яйця: британці показали ідеальне робоче місце на час карантину (фото)
- У Берліні можна дешево зняти ванну кімнату для житла, але є одна умова
- У Франції за допомогою крана евакуювали з квартири 300-кілограмового чоловіка (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram