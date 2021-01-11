На фотографіях видно, що кухня та інші кімнати квартири майже повністю чорні від бруду.

В іспанському Мадриді на продаж виставили "найстрашнішу у світі квартиру", як прозвали її користувачі соцмереж.

Про це повідомляє Noticia.ru.

При цьому за апартаменти просять 105 тисяч євро.

Квартира знаходиться в районі Абрантес. В оголошенні говориться, що вона вміщує чотири спальні, повністю обладнану ванну кімнату, вітальню з терасою і кухню з підсобним приміщенням. Поруч з будинком є автобусна зупинка і метро.

Однак, на думку користувачів мережі, апартаментам терміново потрібен капітальний ремонт. На фотографіях видно, що кухня та інші кімнати квартири майже повністю чорні від бруду.

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Автор: УНІАН