Чимало птахів в результаті гинуть від отруєння етанолом.

В Австралії п'яні червонокрилі папуги тероризують мешканців округу Кімберлі.

Птахи наїдаються ферментованих манго, які опадають і довго бродять на сонці. Тільки минулого тижня ветеринарна лікарня міста Брум вилікувала кілька пернатих після отруєння етанолом, пише ABC.

"Зараз ми вже бачили близько півдюжини птахів. Однак, на жаль, багато хто просто не потрапляє до клініки, тому що вмирає, перш ніж потрапити до людей", - розповів ветеринар Пол Мерфі.

Читайте такожВ Австралії птах навчився зображати електродриль і плакати як дитина (відео)Поївши фруктів, папуги можуть кілька днів поводитися неадекватно і часто гинуть не лише від алкоголю, але й через власну "п'яну поведінку". Наприклад, вони залітають до будинків, сидять на підлозі, де їх можуть схопити кішки або інші хижаки.

При цьому червонокрилі папуги, здається, єдині птахи, на яких так впливає ферментація манго. Деякі науковці пояснюють це тим, що манго загалом єдиний широко доступний фрукт в окрузі, який піддається сильній ферментації.

За словами доктора Майкла Консидайна, доцента кафедри молекулярної біології рослин Університету Західної Австралії, все це частина екосистеми:

"Коли плоди дозріють, наступною фазою стає ферментація - цукор перетворюється на спирт. Цей процес робить ароматичні сполуки летючими, що приваблює птахів та інших тварин. ... Манго особливо унікальні, тому що вони дуже багаті на цукор і можуть виробляти велику кількість алкоголю. Тоді як низка інших тропічних фруктів більш водянисті".

Таким чином птахи серед іншого в результаті поширюють насіння.

"Етанол точно має якесь екологічне значення для рослини", - зазначає науковець.

Експерти радять місцевим жителям не забирати сп'янілих птахів додому, а відразу нести до ветеринара.

Раніше УНІАН писав, як в Аргентині папуга став головним свідком у справі про зґвалтування та вбивство. У Таїланді інший папуга проковтнув 21 діамант з намиста господині. А в Австралії папуга Ерік врятував господаря від пожежі.

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