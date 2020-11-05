Папуга Ерік попередив чоловіка про пожежу.

В австралійському місті Брісбен папуга врятував господаря під час пожежі.

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Про це пише Sky News.

У вівторок, 3 листопада, Антон Нгуйен прокинувся від крику свого папуги на прізвисько Ерік.

Птах почав вигукувати його ім'я ще до того, як спрацював детектор диму.

"Я почув хлопок, і Ерік - мій папуга - почав кричати, так що я прокинувся і відчув запах диму", - сказав він австралійській радіомовній корпорації.

Чоловік схопив папугу, відкрив двері та побачив, що частина будинку охоплена вогнем. Завдяки папузі Антон вчасно вийшов з дому і не постраждав.

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Автор: Людмила Жерновська