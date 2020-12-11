Увечері 10 грудня в Києві погіршилася погода: при температурі в кілька градусів нижче нуля пішов дощ, який перетворив дороги і тротуари на суцільний каток. Ситуація ускладнилася вранці, коли жителям столиці довелося в непростих умовах добиратися на роботу. Транспорт курсує з відхиленням від графіка, на вулицях утворилися затори, трапляються ДТП.
Як коментують те, що відбувається, в соцмережах - дивіться в добірці від УНІАН нижче.
Хтось ділиться знімками обмерзлих тротуарів і дерев.
Хтось знімає свою "подорож" на відео.
Вночі вулиці столиці виглядали так:
Не пам'ятаю такого сракопаду. Тупо каток pic.twitter.com/rJjoF2Gryg- Денис Казанський (@den_kazansky) December 10, 2020
Часом хтось згадує про комунальні служби.
Не обходиться без гумору.
Кияни, як вам льодова арена розміром з місто Київ? )) pic.twitter.com/S8Ln56hGoR— Valentyna (@ValentynaYnE) December 10, 2020
Самая короткая прогулка в жизни моих собак. Одну хватило на 5 минут, другую на 10 минут. #alarm#Київ_армагедон#погода#ожеледьpic.twitter.com/LK2kJ2g3np— Vitaly Borodin (@vvb5819) December 10, 2020
Погода очікувано вплинула на тариф столичних таксі.
Вчера для #Киев'ских властей в очередной раз "неожиданно" случился #гололед. На сегодня имеем новый праздник #деньтаксиста. Цены завышены в 2,5-3 раза от нормального дня. pic.twitter.com/kxC4xvHj37— Vitaly Borodin (@vvb5819) December 11, 2020
Свої "пригоди" були і в маршруток.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram