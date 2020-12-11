Жителі столиці активно діляться в соцмережах кадрами зледенілих доріг і тротуарів.

Увечері 10 грудня в Києві погіршилася погода: при температурі в кілька градусів нижче нуля пішов дощ, який перетворив дороги і тротуари на суцільний каток. Ситуація ускладнилася вранці, коли жителям столиці довелося в непростих умовах добиратися на роботу. Транспорт курсує з відхиленням від графіка, на вулицях утворилися затори, трапляються ДТП.

Як коментують те, що відбувається, в соцмережах - дивіться в добірці від УНІАН нижче.

Хтось ділиться знімками обмерзлих тротуарів і дерев.

Хтось знімає свою "подорож" на відео.

Вночі вулиці столиці виглядали так:

Не пам'ятаю такого сракопаду. Тупо каток pic.twitter.com/rJjoF2Gryg - Денис Казанський (@den_kazansky) December 10, 2020

Часом хтось згадує про комунальні служби.

Не обходиться без гумору.

Кияни, як вам льодова арена розміром з місто Київ? )) pic.twitter.com/S8Ln56hGoR — Valentyna (@ValentynaYnE) December 10, 2020

Погода очікувано вплинула на тариф столичних таксі.

Вчера для #Киев'ских властей в очередной раз "неожиданно" случился #гололед. На сегодня имеем новый праздник #деньтаксиста. Цены завышены в 2,5-3 раза от нормального дня. pic.twitter.com/kxC4xvHj37 — Vitaly Borodin (@vvb5819) December 11, 2020

Свої "пригоди" були і в маршруток.

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Автор: Юрій Годован