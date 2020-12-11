Погода в Києві зіпсувалася напередодні / фото "Страна"

Увечері 10 грудня в Києві погіршилася погода: при температурі в кілька градусів нижче нуля пішов дощ, який перетворив дороги і тротуари на суцільний каток. Ситуація ускладнилася вранці, коли жителям столиці довелося в непростих умовах добиратися на роботу. Транспорт курсує з відхиленням від графіка, на вулицях утворилися затори, трапляються ДТП.

Як коментують те, що відбувається, в соцмережах - дивіться в добірці від УНІАН нижче.

Хтось ділиться знімками обмерзлих тротуарів і дерев.

Facebook / скріншот
Facebook / скріншот

Хтось знімає свою "подорож" на відео.

Facebook / скріншот

Вночі вулиці столиці виглядали так:

Facebook / скріншот
Facebook / скріншот

Часом хтось згадує про комунальні служби.

Facebook / скріншот

Не обходиться без гумору.

Facebook / скріншот
Facebook / скріншот
Facebook / скріншот

Погода очікувано вплинула на тариф столичних таксі.

Свої "пригоди" були і в маршруток.

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Автор: Юрій Годован