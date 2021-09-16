Щоразу правоохоронці думали, що заарештовують винного, а коли розуміли свою помилку, справжній підозрюваний вже ховався.

В Індії поліція роками намагалася зловити шахрая, але весь час затримувала його брата-близнюка.

Як повідомляє News18, чоловік на ім'я Рам Сінгх Порте разом зі спільниками торгував несправжніми лікарськими засобами. Зокрема, він продав одній жінці якісь трави, стверджуючи, що ті позбавлять її від хвороб і "паранормальних явищ".

Дива, звісно, не сталося, і тоді жінка спробувала зв'язатися зі "знахарем", проте той на контакт більше не виходив. Постраждала звернулася в поліцію. Спільників зрештою затримали, але Рама Сінгха Порте зловити не вдавалося.

Порушник закону уникав арешту загалом 9 років. Усе тому, що в нього є близнюк на ім'я Лаксман, який і потрапляв до рук поліції.

Читайте такожВ Ізраїлі вперше розділили голови сіамських близнюків (фото, відео) Поліцейські були близькі до успіху, однак, приїжджаючи до чоловіка додому, приймали його брата-близнюка за розшукуваного, а власне винуватця не чіпали. Поки правоохоронці усвідомлювали, що помилилися, справжній підозрюваний вже ховався.

Тепер, через роки поліцейським після чергового затримання і жорсткого допиту Лаксмана вдалося дізнатися, де перебуває його брат. Поліція знайшла і заарештувала справжнього обвинуваченого.

Раніше в Нідерландах 54-річного вболівальника Формули-1 переплутали з сицилійським босом мафії та заарештували за запитом італійських правоохоронців. За словами адвоката, затримання нагадувало "поганий фільм, жах", в якому раптом опинився його клієнт.

А в Бельгії близнюки уникли покарання за бійку, тому що їх не змогли розрізнити

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Автор: Катерина Комолова