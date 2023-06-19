Окупант, ймовірно, забув, що у момент крадіжки його знімає камера.

Полонений "вагнерівець" майстерно поцупив цигарку просто під час інтерв'ю. Камера зловила цей момент.

Відео з'явилося у мережі. На кадрах видно, як під час спілкування із журналістом полонений "вагнерівець" спокійно пригощається цигаркою, що лежить на столі. Однак однієї йому виявилося мало.

Найманець дочекався, коли журналіст відволічеться на телефон, непомітно вийняв ще одну цигарку, закинув її за кофтину, спустив до штанів та переклав до кишені.

При цьому журналіст "фокус", дійсно, не розкусив, але камера бачить усе.

Інші новини із полоненими окупантами

Як повідомляв УНІАН, окупант Антон Мещеряков після потрапляння у полон розповів, хто насправді є фашистами у цій війні. Загарбник не розуміє, як величезна Росія може бути цілком обманутою.

Раніше бійці 47 бригади "Маґура" допитали полоненого на Запорізькому напрямку росіянина. Окупант зізнався, що армія РФ чинить воєнні злочини на захоплених територіях. Особисто йому відомо про зґвалтування неповнолітніх, що скоювали "кадирівці".

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