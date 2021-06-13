Під час трансляції переплутали прапори країн.

Польський телеканал TVP Sport замінив прапори у трансляції при складанні списку третього ігрового дня Чемпіонату Європи з футболу - 2020.

На екрані показувався розклад ігор, які повинні відбутися в неділю, 13 червня, повідомляє ТСН. Однак прапори у списку пар команд виявилися переплутані.

Так, біля Австрії з'явився прапор Данії, у Північної Македонії - прапор Фінляндії, біля Англії розташувався прапор Уельсу, у Хорватії - прапор Швейцарії, біля Голландії - прапор Бельгії, а ось Україні дістався прапор Росії.

Насправді ці команди отримали прапори пар, що грали раніше, в суботу, 12 червня.

Матч Нідерланди - Україна розпочнеться о 22:00 за київським часом. Також Збірна України проведе матчі 17 червня (проти Північної Македонії) і 21 червня (проти Австрії).

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Автор: Катерина Комолова