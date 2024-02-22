Якщо не хочете рознімати котячі бійки у квартирі, варто звернути увагу на представників цих 10 порід.

Статистика свідчить, що пересічний котолюб тримає вдома щонайменше двох котиків. Хоча ми впевнені, що серед ваших знайомих є такі, хто тримає вдома і більше пухнастиків.

Однак проблема полягає в тому, що іноді коти значно краще ладнають з людьми, ніж з іншими представниками свого ж виду. Тож, якщо ви хочете взяти у свій дім ще одного милого кошеня, варто обирати таку породу, представники якої не будуть конфліктувати з іншими вашими котами.

Проаналізувавши думки експертів, видання Scotsman склало список із 10 котячих порід, які завжди гарно ладнають з іншими своїми родичами:

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Японський бобтейл . Ця чудова порода котів, дуже доброзичлива та безстрашна, а це означає, що вона відкрита для спілкування з іншими котами в домі. Девон Рекс . Це порода, яка виявляє величезну кількість прихильності до свого власника та інших котів. Екзотична короткошерста кішка . Ця спокійна порода кішок у більшості випадків чудово уживається з іншими котами та любить сидіти на колінах у господаря. Регдолл . Є однією з найспокійніших порід котів, що робить її відкритою для дружніх відносин з іншими котами в домі. Бенгальські коти дуже соціальні та активні, але, головне, безстрашні, а це означає, що вони гарно уживаються з іншим котом у родині. Перська кішка . Пухнаста, доброзичлива та любляча перська порода кішок, швидше за все, ладнатиме з іншими котами в домі завдяки своїй невимушеній поведінці. Абіссінська кішка . Не цурається ані людей, ані домашніх тварин, що зробить її ідеальним компаньйоном у домі, навіть якщо вам доводиться піклуватися про інших пухнастиків. Бірманська кішка . Дуже спокійна кішка, яка часто ладнає з котами і навіть маленькими дітьми завдяки своїй толерантності та терплячості. Російська блакитна кішка . Її часто вважають "собачою" за своїми манерами, такими як любов до ігор та доброзичливий характер. Ці риси зроблять її хорошим компаньйоном для дому з іншими котами. Мейн-кун . Велика і м'яка порода котів - справжній лагідний велетень, який добре ладнає з іншими котами в домі.

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Як писав УНІАН, сьогодні у світі існує близько 400 собачих порід, серед яких є і мініатюрні "кишенькові" песики, і величезні пси розміром з молоде теля. І якщо для маленьких собак зовнішність часто є головною рисою, за якою їх обирають для тримання в домі, то від великих собак часто очікують в першу чергу значної фізичної сили – для охорони дому чи навіть для виконання певної роботи.

Також ми розповідали про кумедні звички, які є майже у всіх котів. Але найцікавіше – те, що саме стоїть за дивною поведінкою кота, яка, здається, не має жодної логіки.

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