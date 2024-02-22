Правильно обрана порода кота - запорука миру й затишку в хаті / фото REUTERS

Статистика свідчить, що пересічний котолюб тримає вдома щонайменше двох котиків. Хоча ми впевнені, що серед ваших знайомих є такі, хто тримає вдома і більше пухнастиків.

Однак проблема полягає в тому, що іноді коти значно краще ладнають з людьми, ніж з іншими представниками свого ж виду. Тож, якщо ви хочете взяти у свій дім ще одного милого кошеня, варто обирати таку породу, представники якої не будуть конфліктувати з іншими вашими котами. 

Проаналізувавши думки експертів, видання Scotsman склало список із 10 котячих порід, які завжди гарно ладнають з іншими своїми родичами:

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  1. Японський бобтейл. Ця чудова порода котів, дуже доброзичлива та безстрашна, а це означає, що вона відкрита для спілкування з іншими котами в домі.
  2. Девон Рекс. Це порода, яка виявляє величезну кількість прихильності до свого власника та інших котів.
  3. Екзотична короткошерста кішка. Ця спокійна порода кішок у більшості випадків чудово уживається з іншими котами та любить сидіти на колінах у господаря.
  4. Регдолл. Є однією з найспокійніших порід котів, що робить її відкритою для дружніх відносин з іншими котами в домі.
  5. Бенгальські коти дуже соціальні та активні, але, головне, безстрашні, а це означає, що вони гарно уживаються з іншим котом у родині.
  6. Перська кішка. Пухнаста, доброзичлива та любляча перська порода кішок, швидше за все, ладнатиме з іншими котами в домі завдяки своїй невимушеній поведінці.
  7. Абіссінська кішка. Не цурається ані людей, ані домашніх тварин, що зробить її ідеальним компаньйоном у домі, навіть якщо вам доводиться піклуватися про інших пухнастиків.
  8. Бірманська кішка. Дуже спокійна кішка, яка часто ладнає з котами і навіть маленькими дітьми завдяки своїй толерантності та терплячості.
  9. Російська блакитна кішка. Її часто вважають "собачою" за своїми манерами, такими як любов до ігор та доброзичливий характер. Ці риси зроблять її хорошим компаньйоном для дому з іншими котами. 
  10. Мейн-кун. Велика і м'яка порода котів - справжній лагідний велетень, який добре ладнає з іншими котами в домі. 

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Як писав УНІАН, сьогодні у світі існує близько 400 собачих порід, серед яких є і мініатюрні "кишенькові" песики, і величезні пси розміром з молоде теля. І якщо для маленьких собак зовнішність часто є головною рисою, за якою їх обирають для тримання в домі, то від великих собак часто очікують в першу чергу значної фізичної сили – для охорони дому чи навіть для виконання певної роботи.

Також ми розповідали про кумедні звички, які є майже у всіх котів. Але найцікавіше – те, що саме стоїть за дивною поведінкою кота, яка, здається, не має жодної логіки.

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