В Одесі авто "припаркували" на сьомому поверсі багатоповерхівки / фото "Курс Одессы"

В четвер, 16 грудня, в центрі Одеси спостерігали незвичну картину - на балкон багатоповерхівки за допомогою підйомного крана підняли автомобіль

Фото та відео від очевидців опублікували Telegram-канали "Курс Одессы" та "Х***ая Одесса". 

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В мережі поділилися фотозвітом про те, як це відбувалося:

В Одесі авто "припаркували" на сьомому поверсі багатоповерхівки / фото @xyodessa
В Одесі авто "припаркували" на сьомому поверсі багатоповерхівки / фото @xyodessa

Мета акції і подальша доля автівки та її власника поки залишаються невідомими.

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Автор: Анастасія Печенюк