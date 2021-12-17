В Одесі авто "припаркували" на сьомому поверсі багатоповерхівки / фото "Курс Одессы"
В четвер, 16 грудня, в центрі Одеси спостерігали незвичну картину - на балкон багатоповерхівки за допомогою підйомного крана підняли автомобіль.
Фото та відео від очевидців опублікували Telegram-канали "Курс Одессы" та "Х***ая Одесса".
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В Одесі авто "припаркували" на 7 поверх багатоповерхівки
В мережі поділилися фотозвітом про те, як це відбувалося:
В Одесі авто "припаркували" на сьомому поверсі багатоповерхівки / фото @xyodessa
В Одесі авто "припаркували" на сьомому поверсі багатоповерхівки / фото @xyodessa
Мета акції і подальша доля автівки та її власника поки залишаються невідомими.