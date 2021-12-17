Мета неординарного паркування MINI Cooper залишається невідомою.

В четвер, 16 грудня, в центрі Одеси спостерігали незвичну картину - на балкон багатоповерхівки за допомогою підйомного крана підняли автомобіль.

Фото та відео від очевидців опублікували Telegram-канали "Курс Одессы" та "Х***ая Одесса".

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В мережі поділилися фотозвітом про те, як це відбувалося:

Мета акції і подальша доля автівки та її власника поки залишаються невідомими.

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Автор: Анастасія Печенюк