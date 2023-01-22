Поліція Ланкаширу виписала штраф "42-річному чоловікові з Лондона".

Поліція британського графства Ланкашир оштрафувала прем'єр-міністра країни Ріші Сунака за порушення правил дорожнього руху - непристебнутий ремінь. Відповідна заява з'явилася в Твіттер ланкаширської поліції.

Днями Ріші Сунак записав відео, перебуваючи на задньому пасажирському сидінні в автомобілі. У ролику прем'єр-міністр розповідав про економічну програму свого уряду. Однак британців зацікавили не економічні викладки глави уряду, а той факт, що Сунак не пристебнув ремінь, як того вимагає закон.

"Після поширення відео в соціальних мережах, на якому показано, як чоловік не пристебнув ремінь безпеки, перебуваючи в якості пасажира рухомого автомобіля в Ланкаширі сьогодні ми зробили 42-річному чоловікові з Лондона умовну пропозицію фіксованого штрафу", – йдеться в повідомленні ланкаширської поліції.

У Великобританії за подібне порушення передбачено штраф у розмірі 100 фунтів стерлінгів. Якщо штраф не буде сплачено добровільно, справу відправлять до суду, де сума штрафу може зрости до 500 фунтів.

Однак у прес-службі британського уряду вже запевнили, що прем'єр-міністр повністю визнає свою помилку і заплатить штраф.

Ріші Сунак - останні новини

Ріші Сунак обійняв посаду прем'єр-міністра Великобританії у жовтні минулого року. Серед британців його фігура не дуже популярна через те, що він очолив уряд не в результаті виборів, а також через те, що він є сином мільярдера.

Щодо російського вторгнення в Україну Сунак в цілому продовжує політику своїх попередників і активно підтримує Україну - і дипломатично, і зброєю.

У грудні Ріші Сунак закликав ігнорувати будь-які пропозиції Росії про припинення вогню на фронті, поки її війська не покинуть територію України.

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