Через війну РФ проти України по всьому світу розхитані енергетичні ринки, підкреслив новий очільник британського уряду.

Колишній міністр фінансів Ріші Сунак вперше на посаді прем'єр-міністра Великобританії висловився про війну Росії проти України.

Через путінську війну по всьому світу розхитані енергетичні ринки, заявив Сунак у своїй першій промові на посаді глави уряду.

Чиновник зазначив, що Британія стикається з глибокою економічною кризою, і його уряд, в першу чергу, буде працювати над забезпеченням економічної стабільності.

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"...Зараз наша країна стикається з глибокою економічною кризою. Все ще видимі наслідки (пандемії коронавірусу - Ред.) COVID-19, путінська війна в Україні дестабілізувала енергетичні ринки та ланцюги поставок по всьому світу. Попередній уряд припустився помилки...",- заявив Сунак.

Призначення нового прем'єра Британії - що потрібно знати

20 жовтня прем'єр Британії Ліз Трасс подала у відставку. Трас обійняла посаду очільника британського уряду 6 вересня.

У серпні під час виборчих перегонів за посаду прем'єра Ріші Сунак був одним з фаворитів, але тоді йому не вдалося схилити на свій бік членів Консервативної партії - вони обрали Трасс.

Друга спроба отримати посаду прем'єр-міністра Британії для Сунака виявилася вдалою. Його суперником виявилася лише порівняно маловідома і не дуже популярна Пенні Мордонт, яка в підсумку відмовилася від участі у виборчих перегонах.

25 жовтня Сунак зустрівся з королем Британії Чарльзом III і після цього офіційно очолив уряд держави.

Сунак став першим прем'єром Великобританії індійського походження. Крім того, він перший став прем'єром після зустрічі з новим королем.

До призначення на пост прем'єра він обіцяв зміцнити політику повної підтримки України, яку так вміло очолював екс-очільник уряду Борис Джонсон.

Довідка УНІАН. РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Країни-члени Євросоюзу почали активно допомагати Києву протистояти агресії Росії - надають гроші, озброєння і запровадили кілька пакетів санкцій проти країни-агресора.

На цьому тлі РФ почала газовий шантаж - на початку вересня "Газпром" зупинив поставки газу "Північним потоком" нібито через несправність.

У жовтні російські окупанти завдали масованого удару по Україні, і Київ був змушений зупинити експорт електроенергії.

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