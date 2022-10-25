Ріші Сунак неодноразово зобов'язувався не лише зберігати, а й посилювати курс на підтримку України.

Колишній британський міністр фінансів Ріші Сунак став новим прем’єр-міністром Великої Британії. Король Чарльз III сьогодні дав йому доручення сформувати новий уряд.

Попередні заяви Ріші Сунака свідчать, що він не збирається змінювати раніше заданий Борисом Джонсоном курс Британії на підтримку України.

Заяви Сунака про Україну

Ріші Сунак раніше подякував Джонсону за спротив "Путіну та розв’язаній ним варварській війні", а також обіцяв посилювати підтримку України. Політик говорив, що Володимиру Путіну не місце на саміті "Групи двадцяти" в Індонезії.

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"Президенте Зеленський, відважні громадяни України, не сумнівайтеся в тому, що незалежно від того, що станеться тут у наступні тижні, Сполучене Королівство далі буде вашим найміцнішим союзником", - нещодавно сказав він.

Також Сунак обіцяв, що його першим закордонним візитом у якості прем’єр-міністра буде поїздка до Києва.

"Якщо я стану прем’єр-міністром, я подвою наші зусилля і зміцню ту політику повної підтримки України, яку так вміло очолював Борис Джонсон", - писав він у соцмережах.

Ріші Сунак: хто він такий

Ріші Сунак народився в англійському місті Саутгемптон 1980 року. Його предки народилися в індійському штаті Пенджаб, пізніше мігрували до Східної Африки, а потім переїхали в Британію в шістдесятих роках.

Він здобув університетську освіту в Оксфорді, працював у банківській галузі, а потім навчався у Стенфорді в США. 2015 року Сунак став депутатом британського парламенту від Консервативної партії. Після 2018 року він працював на кількох міністерських посадах. В уряді Бориса Джонсона Сунак став головним секретарем міністерства фінансів, а в лютому 2020 року уже й очолив британське Міністерство фінансів.

Ріші Сунак і його дружина Акшата Мурті (донька індійського мільярдера Нараяни Мурті, власника ІТ-гіганта Infosys) - одні з найбагатших людей у Великій Британії.

Боротьба за посаду прем'єра Великобританії: що відомо

7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку.

За крісло прем’єра боролися екс-міністр фінансів Ріші Сунак та міністр закордонних справ Елізабет Трасс.

5 вересня Ліз Трасс, яка раніше обіймала посаду міністра закордонних справ Великобританії, очолила Консервативну партію, замінивши на цій посаді Бориса Джонсона. 6 вересня вона стала прем'єр-міністром Великої Британії.

Вже 20 жовтня Трасс пішла у відставку, пробувши на посаді лише 45 днів.

Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на пост лідера консерваторів і прем'єра Британії.

24 жовтня Пенні Мордаунт вибула з перегонів за лідерство в Консервативній партії і посаду прем'єр-міністра Великобританії. таким чином Ріші Сунак став єдиним претендентом.