Росіянка Юлія Кузнєцова публічно обурилася виплатам, які українські біженці отримують в Естонії. Попутно вона розповіла про свої податкові махінації і нахамила екс-президенту держави. В результаті жінка втратила роботу і буде депортована з Естонії.
Скандал розгортався в соціальній мережі Twitter.
Спочатку Кузнєцова розповіла, що зареєстрована в якості підприємця в Грузії, живе в Естонії, а працює на компанію з США, але сама з Росії. Далі вона обурилася виплатам для українців.
"Порівнювати біженців і кваліфіковану робочу силу, яка потрібна країні і принесе дохід у вигляді податків — ну таке", — написала Кузнєцова.
Потім росіянка заявила, мовляв, в Естонії 60% податок на малий бізнес. Так навіщо їй реєструвати свою справу в країні, де 60% її доходу "витратять на українських біженців".
На повідомлення Кузнєцової відреагував колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес. Росіянка подумала, що це хтось прикидається екс-главою держави і нахамила йому. У відповіді Ільвес порадив жінці перестати погіршувати ситуацію.
Коли скандал набув широкого розголосу, Кузнєцова написала: "Через твіттер звільняють. Я буду першим випадком депортації". Після цього жінка закрила свою сторінку.
Нагадаємо, раніше росіянки обурилися, що в Туреччині їм влаштували допит на кордоні. А одна з українок заявила дівчатам: "Ваші солдати вбивають наших".
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