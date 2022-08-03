Естонія виступає за посилення санкцій проти Росії.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що його країна продовжить надавати Україні військову допомогу і підтримувати її шлях до набуття членства в Європейському Союзі і Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рейнсалу сказав на спільній прес-конференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою за підсумками переговорів у Києві.

Зокрема, він наголосив, що Естонія продовжить надавати Україні наступні транші військової допомоги, у тому числі військову техніку.

"Ми маємо посилити тиск на агресора, а це означатиме, що необхідно посилити санкції, необхідно забезпечити більш сильну ізоляцію Росії як країни-агресора, яка проводить і здійснює геноцид проти українського народу, і здійснює системні намагання знищення Української державності", - заявив Рейнсалу.

Також міністр заявив, що Естонія підтримує набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі і НАТО.

"Ми будемо послідовно просувати і підтримувати український шлях до повноправного членства в Європейському Союзі, і також будемо усіляко підтримувати Україну на шляху до отримання повноправного членства в НАТО. Ваша держава і ваші вояки довели, що вони є наймужнішими, найхоробрішими, що вони спроможні використовувати зброю у боротьбі за свободу", - наголосив Рейнсалу.

Крім того, Естонія зацікавлена у міжнародній співпраці щодо питання юридичної відповідальності осіб, які беруть участь у збройній агресії проти України.

Рейнсалу наголосив, що нині треба забезпечити відсутність жодних прогалин у міжнародних правових нормах, аби ніхто з росіян не залишився поза увагою відповідальності за вчинені злочини в Україні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Естонія запропонує ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам через війну проти України.

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