Оскільки борсуки перебувають під охороною закону, виселити їх із території кладовища силою не можна.

Колонія борсуків "окупувала" одне з кладовищ у Великій Британії і розриває могили.

Тварини оселилися і почали розмножуватися на кладовищі Твідмут у місті Берік-апон-Туїд, що в графстві Нортумберленд, повідомляє Metro.

Борсуки вирішили влаштовувати свої нори прямо в могилах і роблять підкопи під пам'ятниками, чим засмучують родичів похованих там людей.

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За словами місцевої мешканки Алани Браун, вона нарахувала понад 40 борсуків, що нишпорили серед могил. Тварини з'явилися там приблизно півтора роки тому.

"Я знаю багатьох людей, які постраждали від навали борсуків. Вони розкопували могилу родича моїх знайомих 18 разів за останній 21 день", - розповіла Браун.

Керівництво графства заявляє, що оскільки борсуки перебувають під охороною закону, виселити їх з території кладовища силою не можна. Там запевнили, що уважно стежать за ситуацією і спільно з екологами намагаються знайти розв'язання проблеми. При цьому чиновники закликали жителів міста не брати справу до своїх рук.

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Автор: Олександр Топчій