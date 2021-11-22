Тварину зафільмували випадкові свідки та виклали це відео в мережу.

Дика лисиця намагалась пробратися в одну з харківських шкіл.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Тварину зафільмували випадкові свідки та виклали це відео в мережу. Лисиця з'явилась пізно вночі на порозі закладу на околиці міста.

На кадрах видно, як лисиця кілька секунд бігає біля дверей і стукає у скло. Вона ставала на задні лапи, а передніми торкалася скляних дверей, намагаючись їх відкрити.

Коли ж у неї потрапити всередину не вийшло, то непрохана гостя пішла собі геть. У школі про візит лисиці дізнались з мережі. Чому хвостата обрала саме їхній заклад, не знають. Люди, які додавали відео в інтернет, припустили, що лисиця просилася до школи через те, що замерзла.

Як повідомляв УНІАН, у деяких районах Харкова стали часто помічати диких лисиць, які, очевидно, перестали боятися людей і з'являються в громадських місцях. Так, одній із тварин вдалося забратися на станцію Харківського метрополітену, де вона влаштувала справжній переполох.

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Автор: Олег Давигора