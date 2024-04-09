Витративши близько року на підготовку до поїздки, наприкінці січня вона вирушила з Лондона до Франції, Іспанії, а потім до Марокко.

24 січня авторка контенту Пелумі Нубі, яка виросла в Лондоні, вирушила в одиночну поїздку зі столиці Великої Британії в Лагос, Нігерія, на своєму улюбленому фіолетовому Peugeot 107.

Через два місяці і жахливу автокатастрофу 29-річну дівчину зустріли як героя, коли вона прибула в найбільше місто західноафриканської країни в неділю після подорожі 17 країнами, включно з Францією, Марокко, Сенегалом і Сьєрра-Леоне, пише CNN.

"Це була неймовірна пригода, наповнена чудовими сюрпризами", - сказала вона у своїй заяві незадовго до завершення епічної подорожі.

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Нубі, яка народилася в Лагосі, пояснює, що її давньою метою було "продемонструвати, що подорожі можуть бути легкими, безпечними та здійсненними", особливо для таких чорношкірих жінок-одиначок, як вона сама.

Побачивши історію Кунле Адеянджу, нігерійця, який їхав із Лондона до Лагоса велосипедом, вона почала з'ясовувати, чи намагалися якісь чорношкірі жінки здійснити поїздку машиною, і не змогла знайти жодних записів.

Цей конкретний маршрут був дуже особистим для Нубі, оскільки вона прагнула з'єднати два місця, які вважала своїм домом.

"Щоразу, коли я поверталася додому, я просто ніби пролітала над цими місцями", - розповідає вона, пояснюючи, що, хоча вона об'їздила близько 80 країн, вона "не особливо досліджувала" інші частини Західної Африки, і було цікаво побачити більше.

Хоча Нубі раніше подорожувала по Намібії на позашляховику і мандрувала з Гани в Лагос і назад на громадському транспорті, її досвід наземних подорожей був відносно обмеженим. У 2023 році вона поїхала на машині на озеро Комо в Італії як "пробний пробіг".

"Це набагато важливіше з точки зору подорожей континентами", - додає вона.

Хоча позашляховики, як правило, є найпопулярнішими транспортними засобами для поїздок по суші, Нубі пояснює, що, оскільки вона знала, що поїздка в Лагос буде дуже дорогою, витрачати ще більше грошей на нову машину здавалося нелогічним.

Зрештою вона вирішила використати надійну машину, яка була у неї п'ять років.

"[Я подумала]: "У мене є машина, навіщо мені купувати ще одну машину, з якою я не знайома?" Тож я просто прийняла її", - додає вона.

Щоб гарантувати, що її автомобіль буде придатний для подорожі завдовжки в 10 000 кілометрів, Нубі спеціально модифікувала його, додавши всередині ліжко і кухню.

"На спроби вмістити все в Peugeot 107 пішло близько місяця", - каже вона.

Витративши близько року на підготовку до поїздки, наприкінці січня вона вирушила з Лондона до Франції, Іспанії, а потім до Марокко.

"Це було просто приголомшливе почуття усвідомлення "вау", я занадто ускладнила цей процес у своїй голові. Я дійсно думала, що це буде складніше, ніж було насправді. І це змусило мене замислитися, про що ще у своєму житті я занадто багато думала", - сказала вона.

З Марокко Нубі проїхала через пустелю Сахара, що вважається найбільшою спекотною пустелею у світі, до Мавританії і каже, що враження виявилися зовсім не такими, як вона очікувала.

"Я думала, що вона [Сахара] буде схожа на піщану дюну, але це було ціле місто", - каже вона. "Насправді це був один із найкращих маршрутів, якими я проїжджала".

Досягнувши Мавританії, Нубі продовжила свій шлях до Сенегалу, а потім до Гамбії; Гвінеї-Бісау, Гвінеї, Сьєрра-Леоне, Ліберії та Гани.

Однак подорож не обійшлася без проблем, деякі з яких були серйознішими, ніж інші. Після затримки на кордоні при в'їзді до Кот-д'Івуару Нубі вночі врізалася в припарковану вантажівку. На щастя, під час зіткнення вона не постраждала, але її автомобіль серйозно постраждав.

Хоча вона подумувала завершити подорож на іншій машині, Нубі врешті-решт вирішила дочекатися ремонту свого Peugueot на прізвисько "Люмі" і продовжувати їздити.

Аварія затримала прибуття Нубі в Лагос, як і різні затримки на кордоні, включно з 48-годинним очікуванням під час в'їзду в Ліберію, з якими вона зіткнулася на шляху.

"Кордони були жорсткішими, ніж аварія", - каже вона. "Слава богу, я не постраждала внаслідок аварії, але кордони були просто несамовитими з точки зору відсутності свободи пересування всередині африканського континенту".

Покинувши Кот-д'Івуар, Нубі попрямувала до Того, а потім до Беніну, а 7 квітня прибула у свій кінцевий пункт призначення - Лагос, Нігерія.

Хоча їй дуже сподобалася ця "смілива" подорож, Нубі визнає, що часом їй було самотньо.

"Так, ти знайомишся з новими людьми, але сумуєш за маминим готуванням і своїм ліжком", - каже вона.

Нубі, яка вела хроніку свого шляху через свої акаунти в Instagram і YouTube, була приголомшена підтримкою, яку вона отримувала впродовж усього часу, і каже, що її онлайн-спільнота підтримувала її в найважчі часи.

"Це була одиночна подорож, але вона справді перевершила мене", - каже вона. "А потім, після аварії, мені здалося, що на цьому все не може закінчитися. Було дуже багато людей, які їхали до фінішу".

З Нубі зв'язалися вчителі і сказали, що їхні учні уважно стежать за її подорожжю, а батьки надсилають їй слова підтримки від своїх дітей.

Привертаючи увагу до Західної Африки, Нубі сподівається, що зможе допомогти "змінити розповідь" з погляду того, як цей регіон сприймається в усьому світі, і була дуже рада можливості продемонструвати такі місця, як Базиліка Богоматері Миру. Ямусукро в Кот-д'Івуарі вважається найбільшою церквою у світі.

Новини про подорожі

Для багатьох мандрівників джерелами натхнення для майбутніх поїздок стали книги. Згідно з результатами опитування Jet2holidays, проведеного серед 2 тисяч британців, кожен четвертий турист саме таким чином хоча б раз у житті обирав місце для відпочинку.

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