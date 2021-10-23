Деякі з примірників були порізані.

У Броварах невідомі здали на переробку 25 тисяч примірників Біблії.

Про це у Facebook написав місцевий підприємець, який спеціалізується на вторинній переробці сировини, Леонід Черепейнік.

Черепейнік згадав випадки, коли йому передавали на переробку 25 тисяч порножурналів та коли у роздільний збір потрапляли секс-іграшки.

Чоловік засмутився таким вчинком невідомих, заявивши, що його серце "не витримує". Він, мовляв, розуміє потребу деяких людей заробити, але засуджує рішення привезти на переробку мішок з Біблією.

Читайте такожПершу у світі робота-художницю запідозрили у шпигунстві (фото)Натомість Черепейнік порадив містянам, які хочуть у майбутньому знищити Біблію, продати книжки йому.

За словами підприємця, деякі з примірників були порізані.

"Народ, майте совість, будь ласка…. Я все розумію: бідні, треба гроші, але не таким шляхом! Коли нам здали по 2500 кг (25 000 штук) порножурналів, чи в роздільний збір – секс-іграшки, я промовчав. Але коли вже привезли порізали Біблії, святе Слово Боже, це моє серце не витримує! Хочете здати на макулатуру Біблію – не рвіть її, не ріжте, я її у вас викуплю в 5 раз дорожче, ніж вага паперу! Побійтесь Бога", – звернувся підприємець.

У коментарях користувачі підтримали позицію автора допису. Багатьох вчинок незнайомців розгнівав.

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Автор: Віолетта Орлова