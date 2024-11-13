За словами експертки, такий овоч має багато поживних речовин.

Якщо ви не маєте здорових, функціонуючих нирок, то ваш організм не може працювати ефективно, адже ці органи роблять суттєвий внесок у ваше загальне самопочуття, пише health digest.

Тому експерти розповіли, як можна зміцнити здоров'я нирок за допомогою тих чи інших продуктів. Зокрема саме капуста містить багато поживних речовин, які роблять її цінним продуктом для захисту нирок.

Зазначається, що дані про поживність, які надало Міністерство сільського господарства США, показали, що одна чашка нарізаної капусти містить 82,1 грама води, 2,22 грама клітковини, 35 міліграмів кальцію, 151 міліграм калію і 16 міліграмів натрію. Такий показник є гарним для їжі, яка корисна для нирок.

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"Щоб зберегти нирки молодими і здоровими, не рекомендується перевантажувати їх натрієм. Для пацієнтів із захворюваннями нирок калій і білок також можуть перевантажувати нирки, саме тому капуста є чудовим вибором", - розповіла зареєстрована дієтологиня Яна Хенд.

За її словами, важливо звертати увагу на інші харчові переваги, які надає вживання капусти.

"Варена чи сира капуста може допомогти очистити нирки від токсинів, оскільки вона містить багато вітаміну С, фолієвої кислоти, вітаміну В6 та клітковини", - пояснила Хенд.

Також дослідження, яке було проведене на щурах у 2022 році, доводить твердження дієтолога. Зокрема під час експерименту щури, які отримували капустяний сік впродовж 28 днів, мали кращий захист від дисфункції нирок, яка спричинена свинцем. Тому автори зробили висновок, що ключовою причиною позитивного ефекту є саме антиоксидантні властивості капусти.

Крім того, у Національному нирковому фонді також радять їсти зелену та червонокачанну капусту для підтримки здоров'я цих органів.

Інші поради щодо здоров'я

Раніше експерти з харчової безпеки попередили, що використання фольги для приготування їжі може спровокувати серйозні проблеми зі здоров'ям. За їхніми словами, попри те, що це невеликі дози, регулярне вживання такої їжі може сприяти нейродегенеративним захворюванням.

Також дієтологи розповіли про високобілкову закуску, яка може бути корисною для здоров'я мозку. Йдеться саме про консервовані сардини з цільнозерновими крекерами.

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