Овоч може допомогти боротися з раком і потенційно принести користь вашому мозку.

Спаржа — це овоч, доступний цілий рік. Якщо ви купуєте свіжу спаржу на фермерському ринку або в продуктовому магазині, краще з’їсти її одразу. Спаржа добре поєднується з багатьма іншими продуктами - такими, як горох, часник або молода картопля, пише Eating Well.

Зазначається, що ці овочі наповнені поживними речовинами, забезпечуючи гарне джерело клітковини, вітаміну С і фолієвої кислоти. Спаржа також є чудовим джерелом вітаміну К, важливого живильного елемента для згортання крові та здоров’я кісток. Спаржа також містить хром - мікроелемент, який може посилити здатність інсуліну транспортувати глюкозу з кровотоку в клітини.

Видання наводить ще кілька потенційних переваг спаржі:

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Може допомогти знизити артеріальний тиск

Спаржа містить калій - важливу поживну речовину для підтримки здоров’я серця, кісток, нирок і нервів. Цей стебловий овоч також містить сполуку під назвою аспараптин, яка може допомогти покращити кровообіг і, у свою чергу, може знизити артеріальний тиск.

Може допомогти боротися з раком

Ця трав’яниста рослина, а також авокадо, листова капуста та брюссельська капуста, є особливо багатим джерелом глутатіону - детоксикаційної сполуки, яка допомагає розщеплювати канцерогени та інші шкідливі сполуки, такі як вільні радикали. Завдяки глутатіону споживання спаржі може допомогти захистити від певних форм раку, таких як рак кісток, грудей, товстої кишки, гортані та легенів, і боротися з ними.

Наповнений антиоксидантами

Спаржа є одним із найкращих овочів через її здатність нейтралізувати вільні радикали, що руйнують клітини. Разом з іншими потенційними продуктами, що запобігають старінню, спаржа може допомогти уповільнити процес старіння та зменшити запалення.

Може бути прискорювачем мозку

Ще одна властивість цього смачного овоча полягає в тому, що він може допомогти нашому мозку боротися зі зниженням когнітивних функцій. Спаржа, як і листова зелень, містить фолієву кислоту, яка взаємодіє з вітаміном B12, що міститься в рибі, птиці, м’ясі та молочних продуктах, щоб зменшити ризик когнітивних порушень. Якщо вам більше 50 років, переконайтеся, що ви отримуєте достатньо B12, оскільки ваша здатність засвоювати його зменшується з віком.

Природний сечогінний засіб

Спаржа містить сполуки, які діють як природний сечогінний засіб, збільшуючи сечовипускання та допомагаючи організму позбутися надлишку солі. Це особливо корисно для людей, які страждають від набряків — скупчення рідини в тканинах тіла, — а також для людей із високим кров’яним тиском або іншими захворюваннями, пов’язаними з серцем.

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