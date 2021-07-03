В одному з магазинів Дніпра помітили хліб з мочалкою всередині.
Фотографії бракованого хліба розмістив Телеграм-канал "Ху**вый Днепр".
Судячи з фотографій, опублікованих в мережі, це нарізаний хліб "Петриківський", виготовлений на Дніпровському хлібокомбінаті №5.
Ймовірно, губка для миття посуду випадково впала при замісі тесту, і на це не звернули увагу.
У коментарях один з підписників припустив, що це може бути підставою, бо губка навряд чи залишилася б цілою, потрапивши в тісто. Йому відповів чоловік, який стверджує, що колись працював на Дніпровському хлібозаводі.
"На жаль, така ситуація може бути цілком реальною", - зазначив він.
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Користувачі мережі бурхливо відреагували на таку знахідку, зокрема припустивши, що на заводі панує антисанітарія:
- "Це акція була, ви стали переможцем";
- "Спанч Боб, бідолаха, застряг";
- "Це подарунок від заводу! З найкращими, так би мовити";
- "І поїв, і рот помив";
- "Поїв, і відразу за собою прибрав. Заради вашої ж зручності";
- "Люблю цей хліб, особливо якщо Fairy намазати";
- "Тонкий натяк гостям, помийте за собою".
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