Ймовірно, губка для миття посуду випадково впала при замісі тіста, і на це не звернули увагу.

В одному з магазинів Дніпра помітили хліб з мочалкою всередині.

Фотографії бракованого хліба розмістив Телеграм-канал "Ху**вый Днепр".

Судячи з фотографій, опублікованих в мережі, це нарізаний хліб "Петриківський", виготовлений на Дніпровському хлібокомбінаті №5.

Ймовірно, губка для миття посуду випадково впала при замісі тесту, і на це не звернули увагу.

У коментарях один з підписників припустив, що це може бути підставою, бо губка навряд чи залишилася б цілою, потрапивши в тісто. Йому відповів чоловік, який стверджує, що колись працював на Дніпровському хлібозаводі.

"На жаль, така ситуація може бути цілком реальною", - зазначив він.

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Користувачі мережі бурхливо відреагували на таку знахідку, зокрема припустивши, що на заводі панує антисанітарія:

"Це акція була, ви стали переможцем";

"Спанч Боб, бідолаха, застряг";

"Це подарунок від заводу! З найкращими, так би мовити";

"І поїв, і рот помив";

"Поїв, і відразу за собою прибрав. Заради вашої ж зручності";

"Люблю цей хліб, особливо якщо Fairy намазати";

"Тонкий натяк гостям, помийте за собою".

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Автор: Денис Прядко