Ось такий хліб продавали в магазині / фото "Ху**вый Днепр"

В одному з магазинів Дніпра помітили хліб з мочалкою всередині.

Фотографії бракованого хліба розмістив Телеграм-канал "Ху**вый Днепр".

Судячи з фотографій, опублікованих в мережі, це нарізаний хліб "Петриківський", виготовлений на Дніпровському хлібокомбінаті №5.

Ймовірно, губка для миття посуду випадково впала при замісі тесту, і на це не звернули увагу.

"Ху**вый Днепр"

У коментарях один з підписників припустив, що це може бути підставою, бо губка навряд чи залишилася б цілою, потрапивши в тісто. Йому відповів чоловік, який стверджує, що колись працював на Дніпровському хлібозаводі.

"На жаль, така ситуація може бути цілком реальною", - зазначив він.

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Користувачі мережі бурхливо відреагували на таку знахідку, зокрема припустивши, що на заводі панує антисанітарія:

  • "Це акція була, ви стали переможцем";
  • "Спанч Боб, бідолаха, застряг";
  • "Це подарунок від заводу! З найкращими, так би мовити";
  • "І поїв, і рот помив";
  • "Поїв, і відразу за собою прибрав. Заради вашої ж зручності";
  • "Люблю цей хліб, особливо якщо Fairy намазати";
  • "Тонкий натяк гостям, помийте за собою".

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Автор: Денис Прядко