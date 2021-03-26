Порушників видворять з країни.

Сьогодні в Одесі виявили нелегалів з Узбекистану, які працювали в підпільному цеху з виготовлення хлібобулочних виробів.

Як передавати у Головному управлінні Державної міграційної служби в Одеській області, порушники виявлені 25 березня в Малиновському районі Одеси.

"Внаслідок перевірок виявлено підпільний цех з виготовлення хлібобулочних виробів, де працювали іноземці. Виявлені порушники є громадянами Узбекистану", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що стосовно трьох порушників ухвалено рішення про примусове видворення з України. Ще з трьома іноземцями, які в'їхали в Україну під час дії карантину, провели профілактичну бесіду й ознайомили їх з нормами міграційного законодавства.

Крім того, сьогодні на території Малиновського району Одеси виявили громадянку Азербайджану, яка порушила норми міграційного законодавства. Стосовно неї також ухвалено рішення про примусове повернення до країни походження або третьої країни із залученням до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203 КпАП.

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Автор: Лариса Козова