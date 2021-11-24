Працівницю, яка рохкає, назвали Пенні.

У США з'явилася свиня-пожежниця. Рятівники Нью-Йорка взяли на службу справжню льоху, яка тепер тішить їх своїм рохканням. Тваринку назвали Пенні.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Свиню вирішили "працевлаштувати" задля того аби пожежники могли про неї піклуватися та менше нервували між викликами. Тваринку взяли з місцевої ферми. Пожежниця, яка рохкає, швидко усім сподобалася.

Годувати Пенні приходять усі охочі. Мешканці Нью-Йорку з радістю фотографуються з міні-свинкою та пригощають її смаколиками. Під час викликів тварина чекає на рятувальників у загоні, а після важкого трудового дня пожежників льоха допомагає їм зняти стрес.

До речі, це не перший випадок "працевлаштування" свинок. Як повідомляв УНІАН, один з найзавантаженіших аеропортів світу найняв на роботу 20 свиней. Очікується, що тварини з'їдять залишки врожаю цукрових буряків, які приваблюють гусей та інших птахів до цього місця - воно знаходиться в небезпечній близькості від траєкторій польоту третього за завантаженістю аеропорту Європи.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Віолетта Орлова