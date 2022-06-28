Такі суворі заходи діятимуть по відношенню до раніше судимого молодика протягом року.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області заборонив раніше судимому місцевому жителю відвідувати усі заклади міста Калуш, де продають спиртні напої на розлив.

Про це повідомляється на сторінці суду в Facebook.

"Калуський суд розглянув подання начальника місцевого відділу поліції про встановлення адміністративного нагляду щодо легіня, якого раніше було засуджено до 1 року позбавлення волі. Після звільнення з виправної колонії він повернувся на своє постійне місце проживання в м. Калуш та був взятий на облік до поліції, як раніше судима особа", – йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначають правоохоронці, за час перебування на обліку після звільнення з місць позбавлення волі, парубок на шлях виправлення не став, зарекомендував себе з негативного боку, допускав адміністративні правопорушення, за які притягався до адміністративної відповідальності, на попередження органів внутрішніх справ не реагував та продовжував порушувати громадський порядок.

Зважаючи на все це, суд прийшов до висновків про необхідність застосування адміністративного нагляду строком на 1 рік та запровадити обмеження у вигляді:

заборони виходу із будинку, де він проживає, з 22:00 до 06:00;

заборони перебування та відвідування торгових точок, в яких продають спиртні напої на розлив (кафе, бари, диско-бари, ресторани);

заборони виїзду в особистих справах за межі Калуської, Войнилівської, Верхнянської та Новицької громад без відома та дозволу Калуської поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці разом із представниками військового комісаріату провели рейди нічними клубами Києва. Силовики вручили 219 чоловікам призовного віку повістки.