Сума штрафу склала 850 гривень.

У Києві мотоцикліст закрив державний номер свого транспортного засобу предметом жіночої білизни й був оштрафований на 850 гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція Києва.

"Патрульні майже щодня виявляють водіїв, які приховують свій номерний знак на авто: зафарбовують, клеять плівки та інші речі. Мотоцикліст, якого помітили інспектори на вулиці Олени Теліги, все ж зумів здивувати.

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Табличку з номерним знаком затуляла жіноча білизна. Чоловік запевняв патрульних, що не знає, як цей інтимний предмет гардеробу опинився на номері, припускав, що "надуло вітром", - йдеться у повідомленні

Попри такі пояснення, водію не повірили і оштрафували на 850 грн: "Уникнути відповідальності не вдалося, патрульні винесли на водія постанову за ч. 6 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів) КУпАП. Наразі санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу 850 гривень.

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Автор: Дмитро Хилюк