За словами правоохоронців, 42-річний чоловік був п'яний.

У Кривому Розі водій після аварії прокусив руку патрульному поліцейському і вдарив співробітника Національної гвардії.

Як повідомляє "Інформатор", в суботу, 20 листопада, близько 19:00, в мікрорайоні Зарічний зіткнулися Volkswagen і Mitsubishi.

За попередньою інформацією, Volkswagen їхав у бік об'їзної дороги, коли з двору будинку №24 на вулиці Електрозаводській виїжджав Mitsubishi. В результаті зіткнення постраждав водій Mitsubishi: його з травмою голови забрали в лікарню.

Коли на місце аварії прибули патрульні, водій Volkswagen на них накинувся. Одному він прокусив руку, а потім ще вдарив нацгвардійця.

Читайте такожВ Індії 16-річну дівчину зґвалтували 400 чоловіківЗа словами прес-служби патрульної поліції міста, один з учасників, 42-річний водій Volkswagen, був п'яний. Під час спілкування з поліцейськими він погрожував фізичною розправою, а потім наніс тілесні ушкодження.

Патрульному надавали допомогу у "швидкій". За попередньою інформацією, в нього поранено палець, а також є забої шиї та щелепи.

Нападника затримали й доставили в райвідділ поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше в російській Ленінградській області водій загубив на трасі труп. Під час аварії з багажника однієї з машин випало понівечене тіло мертвої людини. При цьому загинула вона не в ДТП.

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Автор: Катерина Комолова