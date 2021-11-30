Правоохоронців викликали, бо військовослужбовець сокирою намагався вибити двері у чужу квартиру

В Одеській області затримано військовослужбовця, який сокирою вибивав двері чужої квартири і покусав поліцейського.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався вчора в Роздільнянському районі.

"У поліцію надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що чоловік у військовій формі сокирою намагається вирубати двері в одну з квартир на 5-му поверсі", - повідомили в поліції.

Правоохоронці прибули на місце. Під час затримання зловмисник вкусив поліцейського за руку. Імовірно, він був під впливом наркотичних засобів.

Читайте такожУ Тернополі чоловік три дні підпалював та трощив авто в різних районах міста (відео)Як встановили правоохоронці, перед інцидентом стався конфлікт між 22-річним підозрюваним і його "колегою, що проживав у згаданій квартирі".

Порушника затримали. За даним фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як повідомили в соціальних мережах очевидці, інцидент стався в селищі Лиманське. Затриманий - військовослужбовець (офіцер). У нього була сокира і предмет, схожий на ніж. Опонент, у квартирі якого затриманий намагався вибити двері, також є військовослужбовцем.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Кривому Розі водій після аварії прокусив руку патрульному поліцейському і вдарив співробітника Національної гвардії.

За словами прес-служби патрульної поліції міста, один з учасників, 42-річний водій Volkswagen, був п'яний. Під час спілкування з поліцейськими він погрожував фізичною розправою, а потім наніс тілесні ушкодження.

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Автор: Лариса Козова